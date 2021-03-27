Uyuşturucuları, kamyonetteki saman çuvallarının altına gizlemişler 

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, saman çuvalları yüklü kamyonette 358 kilo 266 gram eroin, 21 kilo 608 gram metamfetamin ve 2 kilo 158 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile birlikte yapılan çalışmada, plakası açıklanmayan saman yüklü kamyonette arama gerçekleştirildi. Saman dolu çuvalların altında 358 kilo 266 gram eroin, 21 kilo 608 gram metamfetamin ve 2 kilo 158 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-03-27 13:45:29



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