Kardan kapanan Ağrı- Kağızman- Kars yolunda, iş makineleriyle çalışma

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AğrıKağızmanKars yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ağrı'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Yağışla kent merkezi, beyaza bürünürken, sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. AğrıKağızmanKars kara yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, 2 kepçe, 2 rotatif, 1 greyder ve 1 kamyon ile kapanan yolda ulaşımı yeniden sağlamak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-03-27 16:16:36



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