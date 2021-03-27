Kardan kapanan Ağrı- Kağızman- Kars yolunda, iş makineleriyle çalışma

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AğrıKağızmanKars yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Ağrı'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Yağışla kent merkezi, beyaza bürünürken, sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. AğrıKağızmanKars kara yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, 2 kepçe, 2 rotatif, 1 greyder ve 1 kamyon ile kapanan yolda ulaşımı yeniden sağlamak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-03-27 16:16:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.