Bakan Kasapoğlu Ağrılı çocuklara verdiği bisiklet sözünü tuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu Ağrılı çocuklara verdiği bisiklet sözünü tuttu

İHA

Bakan Kasapoğlu Ağrılı çocuklara verdiği bisiklet sözünü tuttu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrılı çocuklara verdiği bisiklet sözünü yerini getirdi.
Ağrı ziyareti sırasında gittiği Eliaçık köyünde bulan öğrencilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendisinden bisiklet isteyen çocuklara verdiği sözü yerine getirdi. Bakan Kasapoğlu’nun çocuklara hediye edilmek üzere verdiği bisikletleri dağıtmak için Eliaçık köyüne giden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Eliaçık İlkokulu/Ortaokulunda bulunan çocuklarla buluşarak burada çocuklara bisikletlerini verdi.
Çocukların yüksek yaşam standartlarına sahip olması gerektiğini söyleyen Vali Varol, “Bütün gayretimiz vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızın daha yüksek yaşam standartlarına sahip olmasıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da gazeteciler sandık başına gitti
YEREL HABERLER Ağrı’da gazeteciler sandık başına gitti
Bakan Kasapoğlu'nun söz verdiği bisikletler Ağrı'daki öğrencilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'nun söz verdiği bisikletler Ağrı'daki ...
Bakan Kasapoğlu'nun, söz verdiği bisikletler Ağrı'daki öğrencilere dağıtıldı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'nun, söz verdiği bisikletler ...
Bakan Kasapoğlu'nun, söz verdiği bisikletler Ağrı'daki öğrencilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'nun, söz verdiği bisikletler ...
Ağrı’da kar altında kalan ağaçlar göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Ağrı’da kar altında kalan ağaçlar göz kamaştırdı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili ...
Kardan kapanan Ağrı- Kağızman- Kars yolunda, iş makineleriyle çalışma
YEREL HABERLER Kardan kapanan Ağrı- Kağızman- Kars yolunda, iş ...
Uyuşturucuları, kamyonetteki saman çuvallarının altına gizlemişler/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Uyuşturucuları, kamyonetteki saman çuvallarının ...
Uyuşturucuları, kamyonetteki saman çuvallarının altına gizlemişler 
YEREL HABERLER Uyuşturucuları, kamyonetteki saman çuvallarının ...
Ağrı’da saman çuvallarının altına gizlenmiş 358 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da saman çuvallarının altına gizlenmiş 358 kilo ...
Yolu kardan kapalı köyde hastalanan Yusuf bebek için 13 saat süren seferberlik
YEREL HABERLER Yolu kardan kapalı köyde hastalanan Yusuf bebek için ...
Milletvekili Çelebi’den Kandil Mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi’den Kandil Mesajı
Camiler çocuklarla çiçek açtı
YEREL HABERLER Camiler çocuklarla çiçek açtı
Başkan Sayan: “Ağrı tarım ve hayvancılığın merkezi olacak”
YEREL HABERLER Başkan Sayan: “Ağrı tarım ve hayvancılığın merkezi ...