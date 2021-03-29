Ağrı Mart ayında dondu

Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu.

Ağrı’da Mart ayında etkili olan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durmasıyla birlikte etkili olan don nedeniyle bina çatılarında ve ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu. Musluklardan akan suların bile donduğu kentte kış, Mart ayında olmasına rağmen etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.