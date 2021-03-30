Mart Karı Kardelenleri Gömdü

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Ağrı’da Mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle kardelenler kar altında kaldı.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kardelen çiçekleri, Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kar altında kaldı. İlkbaharın müjdeleyicisi olarak bilinen kardelen çiçekleri kar altında kalınca vatandaşlar kardelenleri kar altından çıkarmak için kar temizliği yaptı.

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