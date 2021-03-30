10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da tipi nedeniyle 10 gün önce ulaşıma kapanan Ağrı-KağızmanKars yolu açıldı.
Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle AğrıKağızmanKars yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı. Cumaçay köyü mevkiinde kar kalınlığının yer yer 3 metrenin üzerine çıktığı kara yolunda, 2 kepçe, rotatif, greyder ve kamyonla 9 kişilik personel, aralıksız çalışma yaptı. Tonlarca kar kütlesinin yoldan temizlenmesinin ardından 10 gün sonra yol ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-03-30 14:38:41
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