Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü

Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında Afrika’da binlerce yoksul aile ve yetim çocuğa umut götürdü.
Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, “Yetim Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında Kur’anı Kerim dağıtımları, su kuyusu açımı, katarak ameliyatları, kurban bağışları ve gıda yardımlarıyla Afrika da binlerce yoksul aile ve yetim çocuğa umut götürdü. Toplamda 5000 Kur’anı Kerim dağıtımı gerçekleştiren ekip, katarakt yüzünden göremeyen çoğu insanın görmesine vesile oldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.