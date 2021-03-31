Ağrı'nın eğitimine kendini adayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ödülünü aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'nın eğitimine kendini adayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ödülünü aldı

İHA

Ağrı'nın eğitimine kendini adayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ödülünü aldı

Dünya Basın Mensupları Derneğinin (DBMD) 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, dezavantajlı bölgelerde yaptığı eğitim projeleriyle ödüle layık görüldü.
Dünya Basın Mensupları Derneğinin 10. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Çırağan Sarayı'nda ödül töreni düzenlendi. Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde yapılan ödül törenine milletvekili, medya mensubu, iş insanı, bürokrasi ve sanat dünyasından birçok kişi katılarak çeşitli kategorilerde kendi alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen kişilere ödülleri verildi. Ödül töreninde, dezavantajlı bölgelerde yapmış olduğu eğitim projelerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ödüle layık görüldü. Dünya Basın Mensupları Derneği Genel Başkanı Muzaffer Tunç’un elinden ödülünü alan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Başkan Muzaffer Tunç ve ekibine teşekkür etti.
Ağrı'da eğitimin çıtasını yükseltmek amacıyla idareci ve meslektaşları ile birlikte güzel projelere imza attığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “En zor şartlar altında bile, ilimizin her köşesinde öğrencilere ışık olan, her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakârlığı da gösteren meslektaşlarımın adına bu ödülü alıyorum. Bu bağlamda idareci ve meslektaşlarımın verdiği bu fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum ve onlarla çalışmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları değerlendirme ...
Kızılay’dan öğrencilere yardım eli
YEREL HABERLER Kızılay’dan öğrencilere yardım eli
AİÇÜ’de Ağrı Dağı’nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER AİÇÜ’de Ağrı Dağı’nda rehberlik yapacaklar için temel ...
Ağrı’da “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla kırmızı çizgi çekildi
YEREL HABERLER Ağrı’da “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla kırmızı ...
Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği Afrikalı yetimlerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Ağrı Gönül Elçisi Uluslararası Yardım Derneği ...
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER 10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ...
Mart Karı Kardelenleri Gömdü
YEREL HABERLER Mart Karı Kardelenleri Gömdü
Ağrı’da bahar ayında karla zorlu mücadele
YEREL HABERLER Ağrı’da bahar ayında karla zorlu mücadele
TFFHGD Ağrı şubesi güven tazeledi
YEREL HABERLER TFFHGD Ağrı şubesi güven tazeledi
Çığ tehlikesine rağmen köy yollarını ulaşıma açtılar
YEREL HABERLER Çığ tehlikesine rağmen köy yollarını ulaşıma açtılar
Ağrı´da karla zorlu mücadele 
YEREL HABERLER Ağrı´da karla zorlu mücadele 
Kars’tan Ağrı’ya “Biz Anadolu’yuz” Projesi
YEREL HABERLER Kars’tan Ağrı’ya “Biz Anadolu’yuz” Projesi
Ağrı Mart ayında dondu
YEREL HABERLER Ağrı Mart ayında dondu