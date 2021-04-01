ARKOZ Ağrı Çimento Fabrikasına Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

ARKOZ Ağrı Çimento Fabrikası, British Safety Council tarafından düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında ödüllendirildi.

Arkoz Ağrı Çimento Fabrikası, British Safety Council tarafından düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında “Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards)” ödüllendirildi. Türkiye’den 100’ü aşkın kurum ve kuruluşun katılım gösterdiği organizasyonda Türkiye’ye 15 ödül geldi.

ARKOZ Ağrı Çimento Fabrikası Genel Müdürü Cengiz Çelik, sağlık ve iş güvenliği alanında ödül kazanmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “ Sağlık ve iş güvenliğine dair standartların gelişmesini destekleyen British Safety Council gibi dünyanın önde gelen bağımsız kuruluşundan ödül kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Global çerçevede yaşadığımız pandemi sürecinin dinamiklerini de göz önünde bulundurduğumuzda bir şirketin sağlık ve güvenlik konularındaki yetkinliğinin sürekliliğinin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit olduk ve yaşadık. Ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmak için çalıştığımız pandemi sürecinde çalışanlarımız, çalışanlarımızın aileleri, müşterilerimiz ve toplumun sağlığı ile güvenliğini ilk sırada tuttuk. Değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen önlemlere ek olarak pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

'Bu süreçte İş Sağlığı ve Güvenliği ekibimizin özveriyle uyguladığı takip mekanizmasıyla öncü adımlar atarak çalışanlarımızın sağlığını yakinen takip ederek müşterilerimize ve çevremize duyarlı bir davranış sergiledik. Bu nedenle her gün tüm çalışanlarımıza bir envanter yollayarak sağlıklarına dair sorular soruyoruz. Koronavisürün yayılma riskini en aza indirmek için dijital kanallarımızın kullanımına da öncelik verdik. Üretime başladığımız günden günümüze dijitalleşme için yaptığımız yatırımlar ve güçlü teknolojik altyapımızla pandemi sürecinide dikkate alarak çalışanlarımızla birlikte hedeflerimizi gerçekleştirdik”

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