Ağrı’da okul servis araçları denetlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Kovid19 salgını ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan okulların öğrenci servislerinde denetleme yapıldı. Ayrı 2 güzergâhta bekleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Balkan ile Jandarma trafik ekipleri, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takip takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfekte bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler, şu ana kadar yaptıkları denetimler sonucunda kurallara uymayan 20 servis aracına üçer günlük yevmiye cezası uyguladılar.

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