Ağrı Belediyesi: "HDP'li Koç'un belediyede çalışan 3 işçinin iş akitlerinin feshedildiği açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Belediyesi: "HDP'li Koç'un belediyede çalışan 3 işçinin iş akitlerinin feshedildiği açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır"

İHA

Ağrı Belediyesi: "HDP'li Koç'un belediyede çalışan 3 işçinin iş akitlerinin feshedildiği açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır"

Ağrı Belediyesi, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, belediyede çalışan 3 işçinin iş akitlerinin feshedildiği açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Meclis çatısı altında yaptığı Ağrı Belediyesinde çalışan 3 işçinin iş akitlerinin feshedildiğine dair açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Hiçbir personelimizin SGK kayıtlarında işten çıkış durumları asla mevcut değildir. Belediye personellerimizin tamamı görevlerinin başındadır. Asılsız olan bu iddia maalesef TBBM çatısı altında bulunan Abdullah Koç’u da yalancı durumuna düşürmüştür. Oysaki, mevcut HDP belediye meclis üyelerinden de teyit sağlamaları mümkün olmasına rağmen algı oluşturmak adına yapılan bu talihsiz açıklama Abdullah Koçu’da itibarsızlaştırmıştır.
Belediyemizde çalışanlar, belediye ve belediye mallarına gerekli özeni gösterdikleri sürece başımızın tacıdırlar. Ama sendika ağalarının ihtiraslarına uyarak belediyeyi, ulaşımı ve temizliği sabote eden, araçlarımızı kıran sıfır araçlara yatak sardıran, kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız, gereğini Ağrılılar adına yaparız.
Sendika ağaları sendika yetkisini kaybetti diye hırçın bir şekilde belediyemize ve işçilerimize saldırabilir ama unutmasınlar ki biz daha önce bu anlamda belediyeyi hedefe koyup güç gösterisi yapanlara boyun eğmedik, Ağrılılar adına gereğini yaptık. Birileri hala kendi güçlerini kullanma hevesinde ise bilsinler ki Ağrı Belediyesi, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile dimdik ayaktadır. Sendika ağaları ve kalıntılarına gereken dersi vermeye kararlıdır. Kimsenin baskısı ile ne işçi çıkarırız ne de kimsenin baskısı ile çıkarılanları işe alırız. Biz hak edene saygı duyarız, görevini yapmayan içinde gerekeni yaparız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sayan: “Kimse sendika ağalığı adına Ağrı’ya ayar veremez”
YEREL HABERLER Başkan Sayan: “Kimse sendika ağalığı adına Ağrı’ya ...
Ağrı’da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü dansı
YEREL HABERLER Ağrı’da baharın müjdeleyicisi leyleklerden gökyüzü ...
Ağrı’da okul servis araçları denetlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da okul servis araçları denetlendi
Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu
YEREL HABERLER Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile ...
AİÇÜ en çok kitap okuyanlara ödül verdi
YEREL HABERLER AİÇÜ en çok kitap okuyanlara ödül verdi
ARKOZ Ağrı Çimento Fabrikasına Uluslararası İş Güvenliği Ödülü
YEREL HABERLER ARKOZ Ağrı Çimento Fabrikasına Uluslararası İş ...
Ağrı’da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu
YEREL HABERLER Ağrı’da kedi ve köpeğin gülümseten dostluğu
Vali Varol gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Varol gazetecilerle bir araya geldi
Ağrı'nın eğitimine kendini adayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ödülünü aldı
YEREL HABERLER Ağrı'nın eğitimine kendini adayan İl Milli Eğitim ...
Ağrı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları değerlendirme ...
Kızılay’dan öğrencilere yardım eli
YEREL HABERLER Kızılay’dan öğrencilere yardım eli