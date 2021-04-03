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Ağrı’da “Geleneksel El Sanatları” kursu gelinlik kızların çeyiz kapısı oldu

İHA

Ağrı’da “Geleneksel El Sanatları” kursu gelinlik kızların çeyiz kapısı oldu

Ağrı’nın Yakınca köyünde yaşayan genç kızlar, köyde gittikleri Geleneksel El Sanatları kursunda hem bu sanatı öğreniyor hem de kendi çeyizlerini hazırlıyor.
Ağrı’nın merkeze bağlı Yakınca köyünde Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Geleneksel El Sanatları Kursu, köydeki genç kızların boş vakitlerini değerlendirirken aynı zamanda hem kendi çeyizlerini hazırlayabilecekleri hem de yaptıkları ürünleri satıp ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri bir kapı oldu. Kursa gelen ve çoğunluğu nişanlı kızlardan oluşan 15 öğrenci, eğitim aldıkları kurs hocalarıyla birlikte el sanatlarının yanı sıra sosyal aktivitelerde de bulunarak pandemi nedeniyle yaşadıkları stresi atıyor.
“Kızlarımız buraya gelip kendi çeyizlerini hazırlıyorlar”
Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Geleneksel El Sanatları kursu hocası olarak görev yapan Kader Karaoğlan, çoğunlukla nişanlı kızların kursa geldiğini ve kursta öğrendikleri ile kendi çeyizlerini hazırladıklarını söyleyerek, “Şu an Halk Eğitim Merkezine bağlı Geleneksel El Sanatları kursunda çalışıyorum. 4 yıldır bu görevi yapıyorum. Kızlarımızın hemen hemen hepsi nişanlı. Kızlarımız buraya gelip kendi çeyizlerini hazırlıyorlar. Bende onlara destek olmak amacıyla öğretiyorum. Burada sipariş alabiliyorlar. Aldıkları siparişlerle de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Şu an kursumda 15 öğrencim var. Hijyen kurallarının hepsine uyuyoruz. Maske ve mesafe olmak üzere bütün kurallara uymaya çalışıyoruz. Biz sadece el işine bağlı kalmıyoruz. Burada kahvaltılarımızı da yapıyoruz, dışarıya çıkıp voleybol da oynuyoruz. Kızlar çok severek geldikleri için sosyal aktivitelerde yapıyoruz.” İfadelerine yer verdi.
Kursa gelen ve yeni nişanlı olan Esmanur Cebe ise kursta çeyiz hazırlığını yaptığını belirterek, “Ben yeni nişanlandım. Buraya kendi çeyizimi hazırlamak için geliyorum.Daha önceden de geliyordum. Geldiğim için de çok memnunum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

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