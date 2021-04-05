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Başkan Sayan’dan emekli amirallerin ‘darbe çağrışımlı bildirisine’ tepki

İHA

Başkan Sayan’dan emekli amirallerin ‘darbe çağrışımlı bildirisine’ tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri, 104 emekli amiralin darbe çağrışımlı bildirisine tepki gösterdi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi ve AK Parti Meclis üyeleri adına belediye toplantı salonunda yaptığı açıklamada emekli amirallerin darbe çağrışımlı bildirisini şiddetle kınadıklarını söyleyerek, Türk milletinin darbeden ve darbecilerden korkmadığına vurgu yaptı. Başkan Sayan, “Yayınladıkları bildiri ile 103 amiral, 15 Temmuz’u, 27 Nisan’ı, 28 Şubat’ı, 12 Eylül’ü ve 27 Mayıs’ı anımsatan görüntülerin yeniden canlandırılmasına sebep olmuştur. 15 Temmuz’dan 3 gün sonra 103 general ve amiralin gözaltına alındığını hatırladığımızda, 4 Nisan 2021 tarihinde 103 emekli amiralin ortak bildiri yayınlamış olmasının ne tür anlamlar içerdiğini anlamak zor olmasa gerektir. Aktif meslek hayatlarında neye ve kime hizmet ettikleri herkesçe bilinen, kağıt üzerinde 'Deniz Kuvvetleri emeklisi', yaşamlarında ise düşünce ve tavırları itibarıyla amiral eskisi 103 kişi, Kanal İstanbul ve Montrö Anlaşması'na dair cümleler üzerinden fikir beyanı sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan muhtıra çağrışımlı bir açıklama yaptı. Vesayet döneminin tetikçisi, milli irade esaslı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına haiz demokrasi sefili güruh, çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini gaflet, delalet ve millet iradesine ihanet gayretlerini beyan etmişlerdir. Bizler, Ahmedi Hani’nin torunları, Nuh’un kenti Ağrı’dan bu ve buna benzer düşünce içerisinde olan herkese hodri meydan diyoruz. Ülkemizin birliği ve refahı için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Yayınlanan bildiri ile bu darbe girişimi, genç sivillerimizi ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Tek gayeleri vatan, bayrak ve millet sevdalısı olan gençlerimizi bu mankurtlara karşı tutmakta zorlandığımız bilinmektedir. Tarih boyunca Hakk’ın, hakikatin ve mazlumun yanında yer alan milletimiz, öz kültürünü ve bir arada yaşama arzusunu asla kaybetmemiş, zor zamanlar geçirse de 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ülküsünü korumayı hep başarmıştır. Şüphesiz ki bu süreçte bizi birbirimizden ayırmak, aramıza nifak tohumları sokmak isteyen güçler olmuş ancak necip milletimiz her daim düşmanlarına gereken cevabı vermiştir. Henüz beş yıl önce 15 Temmuz’da namlusunu halka yönelten tanka selam durmayacağını, vatandaşına mermi sıkmayı emreden komutanına itaat etmeyeceğini, meclisini bombalayan uçaklara göklerinde yer vermeyeceğini deklere etmiş bir milletin bu saatten sonra kaybedeceği hiçbir şeyi olmadığını tüm dünya anlamalıdır. Ağrı Belediyesi olarak talimatlarını okyanus ötesinden alan bu aşağılık darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu vesileyle tüm darbeleri, darbe teşebbüslerini, darbelere ve darbecilere alkış tutan sözde demokratları bir kez daha telin ediyor, darbelerde hayatını kaybeden şehitlerimize Hakk’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi.

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