AÇGC yeni hizmet binasına kavuşuyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti hizmet binası ve sosyal tesislerinin belediye tarafından yapılarak cemiyete teslim edileceği müjdesini verdi.

Hafta sonu yapılan 1. Olağan Genel Kurulu’nun ardından Başkan Ahmet Genç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı ziyaret ettiler. Gazetecilerin bir araya gelerek böyle bir oluşum içine girmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Sayan, Ağrı Belediyesi olarak AÇGC’ye ciddi destekler vereceklerini açıkladı. Başkan Genç’in yapmayı düşündüğü projeleri dinleyen Başkan Sayan daha sonra müjdelerini ard, arda sıralamaya başladı.

Cemiyet binası yılsonuna teslim edilecek

Ağrı Belediyesi olarak içerisinde toplantı salonu, konferans ve sergi salonu, misafirhane, lokal ve hizmet binasının yer alacağı güzel bir cemiyet binasını Ağrı’ya kazandıracaklarını belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, en geç yıl sonuna kadar bu tesisi teslim edeceklerinin müjdesini verdi. Yine gazetecilerin yurt dışına gidişi ile alakalı destek olacaklarını ifade eden Başkan Sayan “Sizleri böyle gördükten sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu şehire birlikte hizmet ediyoruz. İnşallah benim de hayalim olan cemiyet binasının tabelasını birlikte asacağız” dedi.

Ağrılı Gazeteciler Azerbaycan ve Nahçıvan’a gidecek

AÇGC Başkanı Ahmet Genç’in Ağrı’nın sınır ili olduğunu ancak birçok basın mensubunun yurt dışına çıkamadığını hatırlatması üzerine Başkan Sayan “Ağrı Belediyesi desteği ile tüm basın mensuplarını Nahçıvan ve Azerbaycan’a göndermeye hazır oldukları müjdesini verdi. Bu müjdelerin ardından AÇGC Başkanı Ahmet Genç, Başkan Sayan’a teşekkür ederek kendilerini fahri üyeleri olarak kabul ettiklerini söyledi.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, günün anısına Belediye Başkanı Savcı Sayan’a tüm gazetecilere dağıtılmak üzere hazırlanan üzerinde Başkan Sayan’ın isminin yazılı olduğu hediyeleri takdim etti.

Program Başkan Sayan’ın gazeteciler onuruna verdiği yemeğin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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