Ağrı'da zift tankerinde yangın; gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi

Ramazan DEMİR/ DOĞUBEYAZIT (Ağrı)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Karayolları 123'üncü Şube Şefliği´ne ait zift tankerinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı, gökyüzü siyah dumanla kaplandı.
Yangın, saat 11.30 sıralarında, Büyük Ağrı Caddesi üzerinde çıktı. İddiaya göre Karayolları 123'üncü Şube Şefliği´ne ait içi zift dolu tanker, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Kısa sürede alev alan tankerden yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha çevirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Tankerde soğutma çalışması yapılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Ramazan Demir
2021-04-07 13:39:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.