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Vali Varol “Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi” açılış programına katıldı

İHA

Vali Varol “Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi” açılış programına katıldı

Ağrı Valisi Osman Varol, “Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi” açılış programına katıldı.
Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi bölgede 3. sırada, Türkiye’de ise 11. sırada yer alan Ağrı hayvancılık sektöründeki potansiyelini ortaya koymak ve yılsonu itibariyle 50 bin adet suni tohumlamadan doğan buzağı elde etmek amacıyla valilik koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi ortaklığıyla hayata geçirildi.
Hayvan varlığı açısından önemli bir yere sahip ilimizin mevcut hayvan varlığı verimliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen ve ilimize değer katacak olan projenin açılış programında konuşan Vali Varol, “‘Potansiyelini Keşfet Ağrı’ sloganı ile sürdürdüğümüz çalışmalarla hayvan sayımızı arttırmak ve hayvancılığın katma değerini yükseltmek amacıyla projeler üretiyoruz. İlimizin, ülkemizin tarımla kalkınacağını düşünüyor, tarım ve hayvancılığın gelişimine çok önem veriyor, tarıma yapılan yatırımın dönüşünün çok daha büyük olacağına inanıyor, dünyanın her yerinde tarımsal üretimin stratejik bir hal aldığını biliyor, sahip olduğumuz potansiyelden güç alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Açılış programının ardından Vali Varol, “Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında destek alan vatandaşlardan Erhan Aslan’a ait, Konuktepe köyünde bulunan hayvan işletmesine ziyarette bulundu. İşletmede incelemelerde bulunarak yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Varol, projenin vatandaşlara, Ağrı’ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. İncelemeleri sırasında bir araya geldiği işletme çalışanları ile bir süre sohbet eden Vali Varol, personele ikramda bulunurken, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Programa Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Nihat Polat, Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ve vatandaşlar katıldı.

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