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Ağrı’da Polis Haftası

İHA

Ağrı’da Polis Haftası

Ağrı’da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle tören düzenlendi.
Abide Meydanında, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törene İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, öğretmenler ve emniyet mensupları katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

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