AİÇÜ’de TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi işbirliği semineri düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ’de TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi işbirliği semineri düzenlendi

İHA

AİÇÜ’de TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi işbirliği semineri düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTO) tarafından TÜBİTAKÜniversiteSanayi İşbirliği Semineri düzenlendi.
AİÇÜ TTO etkinlikleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen seminere AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) TEYDEB Başkan Yardımcı Dr. Hasan Selçuk Selek, AİÇÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Serkan Kapucu, ARKOZ Madencilik Genel Müdürü Dr. Cengiz Çelik ve SMS Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şekercigiller, akademisyenler ve sanayiciler katıldı.
Üniversitelerin eğitimöğretim faaliyeti, araştırmageliştirme ve toplumsal alanda çalışmalar gerçekleştiren eğitim kurumları olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitelerdeki bilimsel altyapı ve potansiyelin sanayiye aktarılmasının ülkemizin gelecek hedeflerine pozitif katkı sağlayacağını söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “Üniversiteler, TÜBİTAK ve sanayi kuruluşları, ülkemiz sanayisinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan ArGe’nin üç önemli paydaşıdır. Üniversite ve sanayi işbirliğinde, sanayi ArGe faaliyetlerine çekilebilirse hem şehrimizin hem de ülkemizin gelişmesine önemli bir katkı sağlanmış olur. Üniversite olarak temel amaçlarımızdan biri Ağrı sanayisinin gelişimi noktasında sanayicilerimizle sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunmaktır. TÜBİTAK’ın da tavsiye ve yol göstericiliğinde bu işlerimizi daha sağlıklı yapacak, TÜBİTAK, üniversite ve sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğini artıracağız. Bu birliktelikten meydana gelecek vizyonla sağlanacak üniversite sanayi işbirliği ile Ağrı’nın gelişimini ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.
TÜBİTAKÜniversiteSanayi İşbirliği Semineri’nde konuşan TÜBİTAK TEMEG Koordinatörü Dr. Alp Eren Yurtseven, “1505 ÜniversiteSanayi İşbirliği Destek Programı” ile üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürün veya sürece dönüştürerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, şehrin giriş noktalarında nöbet tutan polislere tatlı ikram etti
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, şehrin giriş ...
Milli Güreşçi Cihat’ın hedefi dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Milli Güreşçi Cihat’ın hedefi dünya şampiyonluğu
Ağrı'da silahlı kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da silahlı kavga: 5 yaralı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den Polis Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den Polis Haftası ...
Ağrı´da suni tohumlama yaygınlaştırma projesi başladı
YEREL HABERLER Ağrı´da suni tohumlama yaygınlaştırma projesi başladı
Ağrı’da Polis Haftası
YEREL HABERLER Ağrı’da Polis Haftası
Ağrı’da yaylalar koyun sürüleriyle renklendi
YEREL HABERLER Ağrı’da yaylalar koyun sürüleriyle renklendi
Vali Varol “Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi” açılış programına katıldı
YEREL HABERLER Vali Varol “Etçi ve Kombine Irkların ...
Murat Nehri´nde cansız bedeni bulunan Zeynel, toprağa verildi
YEREL HABERLER Murat Nehri´nde cansız bedeni bulunan Zeynel, toprağa ...
Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, şampiyon sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, şampiyon sporcuları ...
Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
YEREL HABERLER Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı
Ağrı’da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ...