Ağrı’da silah kaçakçılığı operasyonu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yüklü miktarda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Patnos’ta bulunan bir adreste yüklü miktarda silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Ç, E. Ç ve E. Ç isimli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Ağrı Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; ilimiz genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Patnos İlçesinde bulunan bir adreste yüklü miktarda silah olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine yapılan aramada; 1 adet AK47 piyade tüfeği, tüfeğe ait 2 adet şarjör ve 60 adet 7.62 mm fişek, 1 adet Baredda marka tabanca, 1 adet 9x19 ibaresiz tabanca ve 37 adet fişek, 50 adet Kanas mermisi, 18 adet Kalaşnikof mermisi, 1 adet Gold Star marka tabanca, 450 adet fişek ele geçirilmiştir.

Şüpheli M.Ç, E. Ç ve E. Ç isimli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.