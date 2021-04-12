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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan öncesi tok tutan organik ürünler ilgi görüyor

İHA

Ramazan öncesi tok tutan organik ürünler ilgi görüyor

Ağrılı esnaf Ramazan öncesi tok tutan organik ürünleri satışa sundu.
Ağrı’da Ramazan öncesi sebze pazarında stantlarını kuran esnaf, oruçluyken tok tutabilecek ürünleri satışa sundu. Esnafın kendi köylerinde ürettiği çeşitli peynir ve yağlar sahur için tezgahlarda yerini alırken vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.
Sebze pazarında satış yapan esnaf Yılmaz Demir, sattığı ürünlerin tamamen organik olduğunu ve bu ürünlerin sahurda tüketildiğinde gün boyu tok tutabileceğini söyleyerek, “Bundan 5 sene önce kadar Ramazan’a yakın biz burada 3 kişi müşterilere yetişemiyorduk. Belimizi doğrultamıyorduk. Ama şimdi pandemiden dolayı satışlarımız biraz düştü. Bizim peynirlerimiz organiktir. Tamamen köy ürünüdür. Mandıra ve katkı maddesi bizim ürünlerimizde yok. Bizim doyurucu yağlarımız var. İçerisinde tamamen organik ürünler var. Bunları sahurda tükettiğiniz zaman gün boyu açlık hissetmezsiniz. O yüzden biz bu ürünleri Ramazan’da tavsiye ediyoruz. Doktorlar eskiden tereyağı yemeyin diyordu. Ama şimdi tereyağı tüketin diyorlar" dedi.

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