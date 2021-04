Huzurevi sakinlerinden cami inşaatına yardım

Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'da, huzurevinde kalan İsmail Genç (90) ile Lütfü İnan (88), yıkılarak yeniden yapımına başlanan Merkez Camisi inşaatı için maddi destekte bulundu.

Ağrı Huzurevi'nde yaşayan İsmail Genç ile Lütfü İnan, Merkez Camisi inşaatına destek olmak istedi. Daha önce de Ağrı Ulu Cami inşaatına 30 bin TL bağışta bulunan İsmail Genç'in ve Lütfü İnan'ın bu talebi, Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim'e iletildi. Her iki hayırsever ile görüşen Erim, konudan duyduğu memnuniyeti dile getirerek onları, Ağrı Merkez Cami Müezzini Yakup Aydın ile bir araya getirdi. Lütfü İnan, projeye göre caminin giriş kapısını yaptırmak istediğini belirtirken daha önce Ağrı Ulu Camii'ne 30 bin lira bağışta bulunan İsmail Genç ise yanında getirdiği 5 bin lirayı, Müezzin Aydın'a teslim etti. Yaptıkları bağış sonrasında duygularını dile getiren Genç, yaşamının son gününe kadar Allah rızası için yardım yapmayı sürdüreceğini söyledi. Bu tür yardımların kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Lütfü Aydın ise yapılacak olan camide hayır sahibi olmak için bütün mal varlığını satmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bağış sonrası huzurevi sakinlerinin talepleri karşısında duygulandığını dile getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erim de yapılan bağış ve huzurevinin durumu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ağrı Huzurevi öncelikle 1994 yılında hizmete girmiş. Şu an burada 12'si kadın toplam 51 kişi kalmakta. Buradakilerin bir kısmı yatalak çoğunluğu ise kendi ihtiyaçlarını kendileri giderebilecek durumdalar. Ayrıca yaşlılarımızın yüzde 70'i Ağrı dışından gelenler. Bunun yanında yüzde 40'lık bir kısmının maddi durumları da gayet iyi olup kendi talepleri doğrultusunda kendi masraflarını kendileri karşılamak koşulu ile huzurevinde kalıyorlar. Yani bu yaşlılarımız da huzurevinde kaldıkları halde kendi masraflarını kendileri karşılıyorlar. Dolayısıyla bu manada İsmail amcamız Ağrı Merkez Ulu Camii yapılırken de 30 bin lira civarında ciddi bir katkı yaptı. Sürekli bu şekilde bağış yapmaya çalışıyor. Şimdi merkez camiinin de yapımını duyunca da yerinde duramadı. Bir an önce bağış yapmak istedi. Biz de onun isteği üzerine cami müezzini Yakup hocaya ulaştık. Amcamızın bağışını yapması için yardımcı olduk. İnşallah amcamız inşaat bitinceye kadar bu bağışlarını yapmaya devam edecektir. Yine Lütfü amcamız da caminin giriş kapısının yapımını üstlenmek istedi. Biz huzurlarınızda kendilerinin ellerinden öpüyoruz. İnşallah bu davranış bundan sonrası için güzel örnek oluşturur. İnşallah cami inşaatımızda kısa sürede tamamlanır."

DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-04-13 16:16:36



