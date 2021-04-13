Ağrı’da “Bir Sınıf Bir Koli” projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da “Bir Sınıf Bir Koli” projesi

İHA

Ağrı’da “Bir Sınıf Bir Koli” projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Ağrı Şubesi arasında 2021 yılı Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere “Bir Sınıf Bir Koli” projesinin protokolü imzalandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Ağrı Şubesi arasında 2021 yılı Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere “Bir Sınıf Bir Koli” projesinin protokolü hazırlandı. Protokole göre, il merkezinde bulunan tüm okullarda isteğe bağlı olarak Kızılay Ağrı Şubesi tarafından koliler bırakılacak. Boş bırakılan kolilere gönüllü idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından yapılan yardımlar yerleştirilecek. Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri tarafından okullarda toplanan yardım kolileri il merkezindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Misafirleri ile bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı ile birlikte protokolü imzaladı.
Türk Kızılay’ın, insanların yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Ramazan ayı, müminler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın yaşandığı, paylaşmanın gerçekleştiği bir aydır. Bu vesileyle Kızılay Ağrı Şubesi ile birlikte ‘Bir Sınıf Bir Koli’ projesini başlattık. Projedeki amacımız ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin paylaşma duygularını geliştirerek değerler eğitimi kapsamında paylaşma değerini kazanıma dönüştürmek, ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında desteklemektir. Proje kapsamında belirlenen okullara boş gıda kolileri Kızılay tarafından temin edilecek. Öğrenciler öğretmenlerinin koordinasyonunda boş gıda kolilerini tamamlayacak. Dağıtım zamanı istek halinde okul öğrenci temsilcisi, öğretmen ve Kızılay gönüllüleri kolileri birlikte ailelere ulaştıracak. Proje tamamlandığında 750 ile bin arasında gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine, öğrencilerimiz ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz. Toplanacak yardımlarla ihtiyaç sahiplerine merhamet ellerini uzatmak isteyen ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan herkese şimdiden teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Huzurevi sakinlerinden cami inşaatına yardım
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerinden cami inşaatına yardım
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri iftar öncesi pide dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri iftar öncesi pide ...
Ağrı´da hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti
YEREL HABERLER Ağrı´da hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' ...
TFFHGD Ağrı Şubesinden, İl Emniyet Müdürü Özen’e Ziyaret
YEREL HABERLER TFFHGD Ağrı Şubesinden, İl Emniyet Müdürü Özen’e ...
Başkan Sayan’dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sayan’dan Ramazan ayı mesajı
Ramazan öncesi tok tutan organik ürünler ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ramazan öncesi tok tutan organik ürünler ilgi görüyor
Ağrı’da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Ağrı’da silah kaçakçılığı operasyonu