Türkiye Gençlik Vakfı'ndan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e ziyarette bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette, Türkiye Gençlik Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılması planlanan çalışmalar ve faaliyetler ele alındı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilciliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen 'TÜGVA Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nda il genelinde dereceye giren isimler ve eserler değerlendirildi. Öte yandan ortak yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

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