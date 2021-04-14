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TDF, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’a teşekkür belgesi gönderdi

İHA

TDF, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’a teşekkür belgesi gönderdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a, geçtiğimiz günlerde üniversitede gerçekleştirilen “Temel Dağcılık Eğitimi ve Zirve Tırmanışı” kursuna katkılarından dolayı Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından teşekkür belgesi gönderildi.
AİÇÜ tarafından verilen ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Temel Dağcılık Eğitim ve Zirve Tırmanışı” kursu üç aşamalı olarak gerçekleştirildi. Sağlık İl Müdürlüğü personellerince yürütülen ilk yardım eğitimi sonrası Türkiye Dağcılık Federasyonu teknik direktör ve dağcılık antrenörleri tarafından verilen yaz ve kış temel dağcılık eğitimleri başarıyla tamamlandı. Dağcılık, rehberlik, yürüyüş liderliği ve zirve tırmanışlarında dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı ve 16 günü kapsayan eğitimleri başarıyla tamamlayan sporculara, TDF tarafından onaylı Temel Dağcılık Lisansı verildi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu, yeniden tırmanışa ve doğa turizmine açılan 5137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek noktası olan Büyük Ağrı Dağı’nın yanı sıra Tendürek, Süphan, Kösedağ vb. dağların yer aldığı kentte ihtiyaç duyulan profesyonel dağcıların yetişmesine yönelik eğitim faaliyetinin başarıyla tamamlanmasına yaptığı katkıdan dolayı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a ve Proje Koordinatörü AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı M. Fatih Karaoğlan’a Teşekkür Belgesi gönderdi.

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