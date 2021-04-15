Vali Varol’dan Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü mesajı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı'nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

15 Nisan’da bir kurtuluş destanı yazıldığını söyleyen Vali Dr. Osman Varol, “Serhat şehri Ağrı’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Düşman işgali altında 15 Nisan 1918 tarihinde tüm imkansızlıklara rağmen yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle, birlik ve beraberlik içinde, hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla büyük bir kahramanlık gösterilmiş, bir kurtuluş destanı yazılmıştır. Ülkesini sadece imanına ve vatanseverliğine güvenerek koruyan, mevzilerde yüreğiyle çarpışan ve bu amaç uğruna kanlarını döken kahraman ecdadımız ilelebet milletimizin gönlünde yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, medeniyetler geçidi şehrimiz Ağrı’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılını şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan Ağrılı şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla ve minnetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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