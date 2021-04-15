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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Varol, Polis Haftası nedeniyle polislerle birlikte fidan dikti

İHA

Vali Varol, Polis Haftası nedeniyle polislerle birlikte fidan dikti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Polis Hatıra Ormanında polisler ve öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Vali Dr. Osman Varol Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla oluşturulan Polis Hatıra Ormanında polisler ve öğrencilerle birlikte fidan dikti. İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, polisler ve öğrencilerin katıldığı programda fidanları toprakla buluşturan Vali Varol, ülkenin huzur, güvenlik, asayiş ve düzenini sağlamakla görevli olan polislerin yaptıkları fedakârlıkların dikilen ağaçlar büyüdükçe toplumun gönlünde yeşermeye ve büyümeye devam edeceğini vurguladı.
Milletin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve toplumsal asayişin muhafaza edilmesi için gece gündüz çalışan Polis Teşkilatının, 1845’ten bugüne kadar canla başla görevini ifa ettiğini ifade eden Vali Dr. Osman Varol, polislere görevlerinde başarılar diledi.

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