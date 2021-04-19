Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı

Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Diyadin ilçesi´ne bağlı Mollakara köyünde Murat Nehri'ne düştüğü iddia edilen kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.
Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde bugün saat 14:00 sularında iddiaya göre BirsenMurat Yıldız çiftinin 6 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki İpek Yıldız köyün yakınından geçen nehir kenarında oyun oynadığı sırada bilinmeyen sebeple suya düştü. Sudan çıkamayan kız çocuğu yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Haber verilmesi üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri köye sevk edilirken, Diyadin Kaymakamı Alper Balcı´da arama çalışmalarına katıldı. Tüm ekiplerin arama çalışmaları için seferber edildiğini belirten Balcı, aralıksız bir şekilde İpek´i arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-04-19 18:35:57
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