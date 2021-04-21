Ağrı’da 138 şehidin anısına fidan dikildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan şehit aileleri ve gazilerle birlikte fidan dikti.

Vali Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı nüfusuna kayıtlı 138 şehidin adının yaşatılması amacıyla düzenlenen, Ağrı Şehitliği Ağaçlandırma Programına katılarak şehit aileleri ve gazilerle beraber fidanları toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, gazilerimiz ve şehit ailelerimizin katıldığı programda fidanları toprakla buluşturan Vali Varol, vatanı canından aziz bilen tüm şehit ve gazileri saygı, minnetle andıklarını ifade etti.

Şehitlerin anıldığı programda Kur'anı Kerim’in okunmasının ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.