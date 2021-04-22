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Ağrılı hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

İHA

Ağrılı hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Ağrı’da bir grup hayırsever hazırladıkları Ramazan torbalarını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak yüzlerini güldürdü.
Ağrı’da bir grup hayırsever vatandaşların da destekleriyle aldıkları gıdaları 100. Yıl Mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. İçerisinde her türlü yiyeceğin bulunduğu torbaları kapı kapı dolaşarak dağıtan hayırseverler ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürürken hayır dualarını da aldı.

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