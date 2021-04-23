Jeotermal kaynaklı seralar kadınlara ekmek kapısı oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jeotermal kaynaklı seralar kadınlara ekmek kapısı oluyor

İHA

Jeotermal kaynaklı seralar kadınlara ekmek kapısı oluyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklar üzerinde domates üretimi yapan seralar bölge ekonomisini kalkındırırken, kadınlara da iş hayatında daha aktif olmaları için istihdam sağlıyor.
Doğu Anadolu Bölgesinin en doğusunda yer alan Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinde var olan jeotermal enerjinin kullanılmasıyla önem kazanan seracılık, vatandaşların iş bulmak için farklı illere göç etmesinin önüne geçerken, bölgede yaşayan birçok kadına da ekmek kapısı oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düşmesine rağmen domates üretiminin yapıldığı seraların sıcaklığı ise jeotermal kaynaklar ile sağlanıyor.

“Kadınları iş hayatına dahil ediyoruz“
Jeotermal kaynaklarla beslenen seralarda üretilen domateslerin iç pazarlama ile Türkiye’nin birçok iline gönderildiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Yasemin Kaya, sera sayesinde bölgede iş bulmakta zorluk yaşayan kadınlara iş istihdamının sağlandığını belirterek, “12 ay boyunca üretim yapılmakta burada. Hava sıcaklığı kışın eksi 35 dereceleri buluyor. Ona rağmen otomasyon sistemine bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz iklimlendirme ve sulamayı istediğimiz şekilde tutturabiliyoruz burada. Sadece içeride çalışan 40’a yakın personelimiz var. Kadın istihdamı sağlamak için çok sayıda kadın çalışanımız da var. Özellikle doğu bölgesinde kadınlar iş konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Sera bu nedenle kadınlar açısından da güzel bir yer. Kadınları iş hayatına dahil ediyoruz. Topraksız tarım yapıyoruz. Topraklı tarım olduğu zaman üretim alanının biraz daha kısa tutulması gerekiyor. Sıcaklıkta jeotermal kaynaklardan sağlanıyor. Yılda bin 700’e kadın tonaj elde etmekteyiz. İç pazarlama gerçekleştiriyoruz. İstanbul, Ankara, Mersin bazen de Antalya’ya kadar da domates gönderdiğimiz oluyor” ifadelerine yer verdi.
“Kendimizi ve memleketimizi geliştirme noktasında çok iyi bir iş yapıyoruz”
Bölgenin kalkınması için jeotermal kaynaklı seraların büyün önem taşıdığını vurgulayan işçilerden Vahapcan Çetin, bu sayede iş için farklı illere giden vatandaş sayısında da düşüş yaşandığını belirterek, “Küçük bir memlekette böyle büyük bir üretimin yapılması her zaman önemli. İstihdamın sağlanabilmesi de bizim için önemli. Bizim memlekette böyle büyük bir sera olmasaydı kesinlikle İstanbul ve İzmir gibi yerlerde çalışırdık. Yani bu imkanlar olduğu için gerçekten mutluyuz. Bu memlekette çalışmak bizim için gerçekten iyi oldu. Ailemize yardımcı olabiliyoruz. Kendimizi ve memleketimizi geliştirme noktasında çok iyi bir iş yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrılı hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Ağrılı hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü ...
Ağrı’da 138 şehidin anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Ağrı’da 138 şehidin anısına fidan dikildi