Su altından yükselen minare görsel şölen sunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su altından yükselen minare görsel şölen sunuyor

İHA

Su altından yükselen minare görsel şölen sunuyor

Ağrı’da baraj sularının altında kalan caminin sular altından yükselen minaresi görsel şölen sunuyor.
Ağrı’da kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yazıcı Barajı'nın içinden geçtiği Başçavuş köyünde sular altında kalan caminin yükselen minaresi ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Kış aylarında karla kaplanan bölgede baharın gelmesiyle birlikte renklenen doğanın arasında kalan minare, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da iftar vakti silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Ağrı’da iftar vakti silahlı kavga: 1 ölü
Koyun otlatan çocuğun bayrak hassasiyeti takdir topladı
YEREL HABERLER Koyun otlatan çocuğun bayrak hassasiyeti takdir ...
Ağrı´da iftar vakti silahlı kavga; 1 ölü
YEREL HABERLER Ağrı´da iftar vakti silahlı kavga; 1 ölü
Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okudu
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okudu
Çocuk çobanın bayrak hassasiyeti duygulandırdı
YEREL HABERLER Çocuk çobanın bayrak hassasiyeti duygulandırdı
Ağrı’da 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Ağrı’da 23 Nisan kutlaması
Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okudu
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okudu
Jeotermal kaynaklı seralar kadınlara ekmek kapısı oluyor
YEREL HABERLER Jeotermal kaynaklı seralar kadınlara ekmek kapısı ...