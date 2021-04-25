Su altından yükselen minare görsel şölen sunuyor

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Ağrı’da baraj sularının altında kalan caminin sular altından yükselen minaresi görsel şölen sunuyor.

Ağrı’da kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yazıcı Barajı'nın içinden geçtiği Başçavuş köyünde sular altında kalan caminin yükselen minaresi ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Kış aylarında karla kaplanan bölgede baharın gelmesiyle birlikte renklenen doğanın arasında kalan minare, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

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