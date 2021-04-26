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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden “Sözde Ermeni Soykırımı” iddiasına kınama

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden “Sözde Ermeni Soykırımı” iddiasına kınama

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü, “Sözde Ermeni Soykırımı” iddiasını kınadı.
Yapılan kınamama bildirisinde şu ifadelere yer verildi; “ABD Başkanı Joe Biden’ın, yüz yıllar boyunca birçok masum ve mazlum millete esin ve besin kaynağı olmuş, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle daima insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hareket eden, çevresine de adalet ve barışı önceleyen aziz Milletimize karşı, radikal Ermeni lobilerinin baskısı sonucu, hiçbir tarihi gerçekliğe dayanmayan, tamamen kendi iç siyasi dengeleri sonucu dillendirilen sözde Ermeni soykırımı iddiaları bizim için yok hükmündedir.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında, güvenlik amacıyla aldığı tehcir kararının, her geçen gün sayısız belge ile belgelenerek bilimsel gerçekler ışığında âdil bir hafızanın oluşturulduğu 1915 olaylarının, ‘soykırım’ şeklinde adlandırılması ülkemize ve milletimize karşı yapılmış ahlaksız bir saldırıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşananların araştırılması amacıyla ortak tarih komisyonu kurulması çağrısının, belgelerdeki gerçeklerin ortaya çıkmasından korkanlar tarafından cevapsız bırakılması yürütülen istismar kampanyasının yalan ve iftira olduğunu ortaya koymaktadır.
Ülkemize karşı düşmanlıkları yegane gündemleri olan kötü niyetli çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyor, gerçekleri saptıranlara karşı ülkemizin her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğini kamuoyuna arz ediyoruz.”

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