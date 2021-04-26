Ağrı'da akraba iki aile arasında iftar vakti arazi kavgası: 1 ölü, 12 yaralı



Semih YARDIMCI / PATNOS (AĞRI), (DHA)-AĞRI´nın Patnos ilçesine bağlı Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi sebebiyle iftar vakti çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi de yaralandı.

Kavga Patnos ilçesine bağlı Karatoklu köyünde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma iftara 6 dakika kala büyük bir kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırdı. Kavgada Ömer Eskin olay yerinde hayatını kaybederken Feridun, Şahin, Vedat, Ahmet, Ömer Faruk, Hayrettin, Süleyman, Yusuf, Abdullah, Yusufcan, Ömer, Mehmet Faruk Eskin yaralandı. Köye gelen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan 3´ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavga sonrası jandarma soruşturma başlatırken, iki aile fertleri arasında yeni bir olayın çıkmaması için köyde geniş güvenlik önlemi alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI

2021-04-26 22:36:01



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