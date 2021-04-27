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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciliğinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

İHA

Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciliğinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciliği üye ve gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, ayakkabı, tavuk et ve pide ekmeği dağıtımı gerçekleştirildi.
Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciliği tarafından “Biriz Sofrada Beraberiz” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Dernek üye ve gönüllüleri, önceden tespit ettikleri ailelere, hayırseverlerin desteğiyle alınan çeşitli gıda malzemeleri ve ayakkabıları ulaştırırken, gönüllüler, mahallelerde karşılaştıkları çocuklara çikolata ikram ederek mutluluklarına ortak oluyor. Konu hakkında bilgiler veren Sadakataşı Derneği Ağrı İl Temsilcisi Yüksel Aslan, “Rahmetin arttığı huzurun ve bereketin geldiği birlik ve beraberliğin Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Sadakataşı Derneği Ağrı temsilciliği olarak her yıl olduğu gibi Bu yıl ramazan ayında da mazlumun, yetimin, garibanın, kimsesizin derdine ortak olmak için, ‘Ramazan’da biriz sofrada beraberiz’ sloganıyla başlattığımız kampanyamızda hayırseverlerimizin bağışlarıyla kardeşlerimizin kapılarını çalıyoruz, hep birlikte paylaşmanın tadına varıyor inşallah. Sadakataşı Derneği Ağrı temsilciliği olarak üye ve gönüllerimizin yoğun bir şekilde başladığı saha çalışmalarıyla hayırseverlerimizden gelen bağışları daha önceden tespit ettiğimiz ailelerimize ulaştırıyoruz. Şimdiye kadar 315 ailemize kumanya yardımı, 500 ailemize tavuk ve 2 adet sıcak pide ekmeği, 650 kişiye spor ayakkabı bağışı dağıtımlarımız oldu ve dağıtımlarımız devam ediyor. Derneğimize bağışlanan fitre ve zekat gibi bağışları da kabul ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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