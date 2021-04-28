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Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden

DHA

Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden


Müslim SARIYARRamazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da polis memuru Mesut Doğan'ın tabancayla vurarak öldürdüğü meslektaşı Esra Çelik'in (26) cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı tutuklanırken, olayın Doğan ile Çelik'in kaldıkları pansiyonda tartışmaları üzerine gelen polisler tutanak tuttuğu sırada gerçekleştiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Ağrı'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Doğan, meslektaşı Esra Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yükselen sesleri duyan pansiyonda kalanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pansiyona polisler geldi. Doğan ve Çelik, odalarına gelen polise, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Polisler odada tutanak tuttuğu sırada, Doğan, bir anda tabancasıyla Çelik'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Mesut Doğan, polisler tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Esra Çelik'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik'in sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi karayolu ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Aynı saatlerde emniyetteki ifadesi tamamlanan ve adliyeye çıkarılan Mesut Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı Müslim SARIYARRamazan DEMİR
2021-04-28 13:05:24

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