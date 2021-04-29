Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor

İHA

Ağrı'da 36 yıldır dedesinden kalan ayakkabı tamirciliği işini yapan Selami Yılmaz, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini nostalji kokan dükkanında devam ettiriyor.

Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor

Ağrı’da 36 yıldır dedesinden kalan ayakkabı tamirciliği işini yapan Selami Yılmaz, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini nostalji kokan dükkanında devam ettiriyor.
Ağrı’da dedesinden kalan ayakkabı tamirciliği işini dayılarından öğrenen 47 yaşındaki Selami Yılmaz, eski Ağrı mimarisinin örneği niteliğinde olan dükkanında 36 yıldır bu işi sürdürüyor. Ayakkabı tamirciliğinin bir sanat olduğunu belirten Selami Yılmaz, dedesinin kazandığı müşterilere torunu olarak hizmet vermeye devam ediyor.

“Okuyamayınca sanatı tercih ettik”
36 yıldır sürdürdüğü bu mesleği çırak bulmakta zorlandığı için sonraki nesillere aktarmanın zor olgunu söyleyen Selami Yılmaz, “1984 yılından beri çalışıyorum. Dededen kalma bir meslek. Okuyamadık. Okuyamayınca sanatı tercih ettik. Eskiden geliri olan bir işti. Zamanla ister istemez talep azalıyor. Eskisi gibi değil. Çırak bulmak zor oluyor. Bu işi bizden sonraki nesillere bırakmak zaman ister tabi. 36 yıldır bu işi yapıyorum, 30 yıldır da ben bu dükkandayım. Dededen kalma bir meslek. Ben dayımdan öğrendim, dayım da dedemden öğrenmiş. Bu şekilde devam ettiriyoruz.” İfadelerine yer verdi.

“Dükkanın bu şekilde nostaljik kalmasını istiyorum”
Gelen müşterilerin eski olan dükkanını değiştirmesini söylediklerini dile getiren Selami Yılmaz, eski Ağrı mimarisini yansıtan dükkanının nostaljik görünümünde kalmasını istediği için değiştirmediğini söyleyerek, “Uzun süredir bu işi yaptığımız için gelen müşteriler dükkanı değiştirmemi söylüyorlar. Bende dükkanı değiştirmektense bu şekilde nostaljik kalmasını istiyorum. Eski halinde kalması daha hoş bir görüntü veriyor. Yeni nesillerde eskiyi tercih ediyor çünkü nostalji kokuyor. Malzemelerimiz baya eski. Kullandığımız makineler geçmiş tarihten kalma makineler. Çocuklarımın okumasını tercih ediyorum ama eğer devam ettiremezlerse tabi ki tercihimiz sanattır. Sanat kötü bir şey değil. Sanat hiçbir zaman ölmez. Sadece eskiye göre rağbet yok.” dedi.
“Eskiden dedesine giderdik şimdi torununa geliyoruz”
Dededen toruna devam eden mesleğin daimi müşterisi olan Mustafa Yaman, eskiden el makinelerin yaptığı dikişlerin elle yapıldığını söyleyerek, “Ustamın rahmetli dedesi vardı. Tabi o zamanlar bu makineler yoktu. Bu makinelerin yaptığı dikişleri onlar elle yapardı. El emeği göz nuru deriz ya o vardı. O zamanlar gençtik dedesinin yanına geliyorduk. Rahmetli dedesi vefat etti. Eskiden dedesine giderdik şimdi torununa geliyoruz“ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da meslektaşı tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı’da meslektaşı tarafından öldürülen polisin ...
Ağrı Emniyet Müdürü Özen’den öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Ağrı Emniyet Müdürü Özen’den öğrencilere sürpriz
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde ...
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
YEREL HABERLER Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde ...
Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla ...
Ağrı’da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağrı’da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını ...
Başkan Sayan iftarda Aziz amcayla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sayan iftarda Aziz amcayla bir araya geldi
Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciliğinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli
YEREL HABERLER Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciliğinden ihtiyaç ...
Öğretmenlerden beyin ameliyatı olan öğrenciye yardım
YEREL HABERLER Öğretmenlerden beyin ameliyatı olan öğrenciye yardım
Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol gidiyorlar
YEREL HABERLER Şifa deposu çiriş otu için kilometrelerce yol ...