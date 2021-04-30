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Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

İHA

Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada,"Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir tır aracı hakkında verilen arama kararına istinaden yapılan aramada 87 çuval içerisinde daralı ağırlığı 153 kilo 550 gram uyuşturucu madde tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak şüpheliler B.G. Ö.K. ve A.H. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup olay ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gereği halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır"denildi.

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