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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da İşçi Bayram’ı kutlandı

İHA

Ağrı'da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Hakİş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bir etkinlik düzenleyerek işçilerin bayramını kutladı.

Ağrı’da İşçi Bayram’ı kutlandı

Ağrı’da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Hakİş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bir etkinlik düzenleyerek işçilerin bayramını kutladı.
Ağrı’da da Hakiş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Millet Bahçesinde düzenledikleri etkinlikte sosyal mesafe kurallarını da göz önünde bulundurarak İşçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. Ağrı Hakiş İl Başkanı Ahmet Varol, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte yine 1 Mayıs'ta birlikte olduğunu söyledi.
Varol, Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, 1 Mayıs’ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını belirterek, “Bizler güçlü, güzel yarınlar için, haklarda daha güçlü gelecek için, sağlığımız için, iş güvencemiz için, işimiz ve emeğimiz için, yine ve yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek için buradayız. Emekçi kardeşlerimize “Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz” diyoruz. Tüm emekçilerimizi Güvende olmak için HAKİŞ ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İnsan haklarının geliştirilmesini istediklerini belirten Ahmet Varol, “Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet, demokrasinin tesis edilmesini ve insan haklarının geliştirilmesini istiyoruz. Biliyoruz ki; Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye’nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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