İbrahim Çeçen Vakfı ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İbrahim Çeçen Vakfı ihtiyaç sahiplerini unutmadı

İHA

İbrahim Çeçen Vakfı ihtiyaç sahiplerini unutmadı

İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 3 bin aileye alışveriş kartı yardımında bulundu.
Ağrılı iş adamı İbrahim Çeçen'in kurucu başkanlığını yaptığı İbrahim Çeçen Vakfı, ramazan ayı dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahipleri için çalışma başlattı. Bu kapsamda Ağrı Valiliği Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. İl genelinde mahalle ve köylere giden vakıf gönüllüleri ve beraberindekiler, ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartlarını verdi. Vakfın Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, her yıl ramazan ayında olduğu gibi bu yılda İbrahim Çeçen Vakfı'nın ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışma yaptığını belirtti. Karakaya, şunları kaydetti:
"Vakıf Müdürümüz Dr. Meral Dinçer'in Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Bey ile görüşmesi sonucunda İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Günseli Çeçen hanımefendinin onayıyla böyle bir çalışmayı bu yılda gerçekleştirmiş olduk. Çok kıymetli Çeçen ailesinin Ağrı’ya ve Ağrı halkına her zaman desteklerini sunmuşlardır. Bu ramazan ayında da önceki yıllarda olduğu gibi alışveriş kartı dağıtılması konusunda mutabık kalındı. İbrahim Çeçen Vakfı olarak ramazan ayında 3 bin adet alışveriş kartını 3 bin aileye dağıttık." Karakaya, eğittim, sağlık, spor, kültür ve sanat alanlarında ülkede ve Ağrı’da vakfın birçok çalışmasının bulunduğunu anlattı. "İş hayatına atıldığı günden itibaren kazandıkça paylaşmayı yaşam tarzı haline getiren vakfımızın onursal ve kurucu başkanı İbrahim Çeçen Bey, doğup büyümüş olduğu Ağrı'yla hiçbir zaman bağını kesmemiş her zaman şehrine insanına büyük saygı ve değer vermiştir. IC Vakfı olarak çalışmalarımızla şehrimizde hizmetlerimiz devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutlar sağlık afiyet dileriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da İşçi Bayram’ı kutlandı
YEREL HABERLER Ağrı’da İşçi Bayram’ı kutlandı
153 kilo afyon sakızını, ceviz kabuklarının içine gizlemişler
YEREL HABERLER 153 kilo afyon sakızını, ceviz kabuklarının içine ...
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
YEREL HABERLER Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 ...
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Ağrı’da meslektaşı tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı’da meslektaşı tarafından öldürülen polisin ...
Ağrı Emniyet Müdürü Özen’den öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Ağrı Emniyet Müdürü Özen’den öğrencilere sürpriz
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde ...
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
YEREL HABERLER Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde ...
Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla ...
Ağrı’da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağrı’da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını ...