İbrahim Çeçen Vakfı ihtiyaç sahiplerini unutmadı

İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi 3 bin aileye alışveriş kartı yardımında bulundu.

Ağrılı iş adamı İbrahim Çeçen'in kurucu başkanlığını yaptığı İbrahim Çeçen Vakfı, ramazan ayı dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahipleri için çalışma başlattı. Bu kapsamda Ağrı Valiliği Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. İl genelinde mahalle ve köylere giden vakıf gönüllüleri ve beraberindekiler, ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartlarını verdi. Vakfın Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, her yıl ramazan ayında olduğu gibi bu yılda İbrahim Çeçen Vakfı'nın ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışma yaptığını belirtti. Karakaya, şunları kaydetti:

"Vakıf Müdürümüz Dr. Meral Dinçer'in Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Bey ile görüşmesi sonucunda İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Günseli Çeçen hanımefendinin onayıyla böyle bir çalışmayı bu yılda gerçekleştirmiş olduk. Çok kıymetli Çeçen ailesinin Ağrı’ya ve Ağrı halkına her zaman desteklerini sunmuşlardır. Bu ramazan ayında da önceki yıllarda olduğu gibi alışveriş kartı dağıtılması konusunda mutabık kalındı. İbrahim Çeçen Vakfı olarak ramazan ayında 3 bin adet alışveriş kartını 3 bin aileye dağıttık." Karakaya, eğittim, sağlık, spor, kültür ve sanat alanlarında ülkede ve Ağrı’da vakfın birçok çalışmasının bulunduğunu anlattı. "İş hayatına atıldığı günden itibaren kazandıkça paylaşmayı yaşam tarzı haline getiren vakfımızın onursal ve kurucu başkanı İbrahim Çeçen Bey, doğup büyümüş olduğu Ağrı'yla hiçbir zaman bağını kesmemiş her zaman şehrine insanına büyük saygı ve değer vermiştir. IC Vakfı olarak çalışmalarımızla şehrimizde hizmetlerimiz devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutlar sağlık afiyet dileriz."

