İçişleri Bakanı Soylu Ağrı’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı için geldiği Ağrı’da kent merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı için geldiği Ağrı’da Valilik binasında protokol üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği toplantının ardından, Valilik binasında bulunan Yeni Konsept Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi binasını ziyaret eden Bakan Soylu, İl Jandarma Komutanlığı binasına giderek askerlerle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu, burada gerçekleştirdiği ziyaretin ardından helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.