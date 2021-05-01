Bakan Soylu, Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ni ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırındaki İl Jandarma Komutanlığı Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı il merkezindeki temaslarının ardından Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri helikopterle bölgedeki sınır hattında incelemelerde bulundu. Daha sonra Doğubayazıt ilçesindeki Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ne gelen Bakan Soylu, burada tören mangasınca karşılandı. Bakan Soylu, daha sonra görevli askerlerle sohbet etti, kulede incelemede bulundu.

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