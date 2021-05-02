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Başkan Sayan: “Halkımız tescilledi, Keledoş Ağrı’nın yemeği”

İHA

Başkan Sayan: “Halkımız tescilledi, Keledoş Ağrı’nın yemeği”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı anket sonucuna göre ‘Keledoş’ yemeğinin Ağrı’ya ait olduğununun tescillendiğini söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan önceki günlerde sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu ‘Keledoş’ yemeğinin Ağrı’ya ait olduğunu belirtmişti. Başkan Sayan’ın bu paylaşımın ardından, Vanlılar yemeğin kendilerine ait olduğunu iddia etti. Gelen yorumları göz önünde bulunduran Başkan Sayan, bu kez yine kendi hesabından bir anket paylaştı. Sayan, “Sizce Keledoş yemeği hangi ilimize aittir. Dünkü paylaşımımızdan dolayı Vanlı kardeşlerimiz çok kızmış. Bir de size soralım.” notuyla paylaştığı anket sonucunun yüzde 61 oyla Ağrı’nın aldığını belirterek, “Halkımız tescilledi. Milletin sözü üzerine söz olmaz. Van’da bizim, Ağrı’da bizim, Keledoş da bizim.." dedi.

Başkan Sayan’ın anketine karşılık vererek kendi sosyal medya hesabından aynı anketi başlatan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Vanlılara, “Bir de biz soralım. Kıymetli hemşehrilerim, değerli takipçilerim iki gündür sosyal medyada konuşulan Keledoş yemeği sizce hangi ilimize aittir.” ifadelerine yer verdi.
Her iki ankete de katılımın yüksek olduğu görülürken, başlatılan iki anket sonucunda da kazanan Ağrı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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