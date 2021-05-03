“Türkiye’nin Çatısı” manzarasıyla büyülüyor

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“Türkiye’nin Çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı, bahar ayında zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, bahar ayında zirvesindeki beyaz örtüsüyle adeta göz kamaştırıyor. Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgedeki rengarenk çiçeklerin arasından bir başyapıt gibi yükseliyor.

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