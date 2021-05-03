Türkiye Barolar Birliği tarafından daha önce Ağrı Barosuna arsa alımı yapılan ve proje ile inşaat ihalesi tamamlanan, Ağrı Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin temeli atıldı.

Temeli atılan tesiste, Baro Başkanlık Makamı, İdari Birimler, Konferans Salonu, Seminer Salonu, Lokal, Cafe Restorant ve Otopark olacak.

Temel atma töreninin ardından açıklama yapan Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, “İdari ve Sosyal tesisimizin arsa alımından, inşaat ihalesine ve temel atma sürecine kadar olan süreçte bizden desteğini esirgemeyen başta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve TBB Yönetimi ile yine desteğini esirgemeyen Ağrı Barosuna ve meslektaşlarımıza hizmeti olan Ağrı Barosu Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu ile TBB delegeleri ile baromuzdaki meslektaşlarına teşekkür ederim. Tesisin ilimize, Baromuza ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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