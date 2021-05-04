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Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi

İHA

Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi

Ağrı Valisi Osman Varol, Covid19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma tedbirlerini denetledi.
Ağrı Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile birlikte Covid19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma tedbirlerini yerinde denetledi. Güvenlik güçleri tarafından aralıksız yürütülen denetimlere katılan Vali Varol, sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol etti. Daha sonra sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan esnafı ziyaret eden Vali Varol, toplum sağlığı için tedbir ve kurallara uyulması noktasında üst düzey hassasiyet beklediklerini dile getirerek, maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı. Öte yandan il genelinde tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işletmelerde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

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