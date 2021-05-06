Kısıtlamalara rağmen 2 kafede oturan 28 kişiye 34 bin lira ceza

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, yasak olduğu halde açılan 2 kafede sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oturan, sahipleri dahil 28 kişiye 34 bin 200 TL ceza kesildi.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde, tam kapanma tedbirlerinin ihlal edildiği bilgisi üzerine 2 kafeye baskın yaptı. Ekipler, kısıtlamaları ihlal edip, yasak olduğu halde açılan 2 kafede oturan, sahipleri dahil 28 kişiye toplam 34 bin 200 TL ceza uyguladı. Bu kişiler arasında, karantina kurallarını ihlal edenler olduğu da belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-05-06 13:47:45
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