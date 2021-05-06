AİÇÜ’ye Engelsiz Erişim ödülü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ’ye Engelsiz Erişim ödülü

İHA

AİÇÜ’ye Engelsiz Erişim ödülü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ‘Engelsiz Erişim Ödülleri’nde 5 birimle ‘Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı’ (Turuncu Bayrak) ödülü aldı. Böylelikle AİÇÜ, son iki yılda 3 kategoride 8 birimle alınan 17 ödülün yanına yeni birimleri ekleyerek üç alanda da ödül alan üniversite olarak Engelli Dostu yapısını daha da güçlendirdi.
Engelli bireylerin Yükseköğretim kurumlarında mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel etkinliklere ulaşmalarını kolaylaştırmak, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen 2021 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni, Koronavirüs Pandemisi nedeniyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite rektörleri ve davetliler katıldı. Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen Engelsiz Erişim Ödülleri’ne 114 Üniversiteden 837 başvuru yapıldı. ‘Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim’ temalarıyla düzenlenen törende yükseköğretim kurumlarına ‘Mekânda Erişilebilirlik’, ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ ve ‘SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik’ kategorilerinde Engelsiz Üniversite Bayrağı verildi. AİÇÜ, 197 başvurunun yapıldığı ‘2021 Yılı Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı’ kategorisinde Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu binaları ile Turuncu Bayrak aldı. Son üç yılda, üç alanda alınan 22 ödülle Engelli Dostu Üniversite misyonunu güçlendirdiklerini ifade eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran ve her ihtiyaçlarını karşılayan, bilimin sevgiyle bütünleştiği Üniversitemizi her anlamda model bir eğitim yuvası haline getirdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamalara rağmen 2 kafede oturan 28 kişiye 34 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamalara rağmen 2 kafede oturan 28 kişiye 34 bin ...
Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi ...
Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Varol, tam kapanma tedbirlerini denetledi
Ağrı’da yıkılan caminin altından buğday ambarı çıktı
YEREL HABERLER Ağrı’da yıkılan caminin altından buğday ambarı çıktı