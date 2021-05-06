Ağrı Belediye Başkanı Sayan Covid-19'a yakalandı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecim devam etmektedir. Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.