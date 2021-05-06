Ağrı Belediye Başkanı Sayan Covid-19'a yakalandı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecim devam etmektedir. Bu mübarek günlerde dualarınızı bekliyor, hayırlı sahurlar diliyorum. Bütün dostlara selam gönderiyorum" dedi.

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