Gürbulak'ta ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürbulak'ta ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde

DHA

Gürbulak'ta ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, kafes içinde ele geçirilen 12 yavru maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde yapılan muayenenin ardından Gaziantep'teki Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. 
İhbarı değerlendiren Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş kantarının yanında, içinde 12 yavru maymunun bulunduğu 2 kafes gördü. Ekipler, kafesleri bırakanları tespit etmek için kamera görüntülerini izledi. Yapılan incelemede, 5 Mayıs gecesi, kimliği belirlenemeyen kişinin, hudut giriş bölgesinde TIR'ların arasından çıkarak, elinde bulunan 2 kafesi giriş kantar yanında park halindeki İran plakalı TIR'ın çekici bölümüne koyduğunu belirledi. Görüntülerin devamında şüphelinin, TIR'dan inerek, 2 kafesi araçtan indirip, tekrar giriş kantarının yanında yere koyduğu tespit edildi. Savcılığın talimatı üzerine muhafazaya alınan maymunlar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada muayeneden geçirilen yavru maymunlar, hazırlanan özel kafes içinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-05-07 09:59:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Belediye Başkanı Sayan Covid-19'a yakalandı
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Sayan Covid-19'a yakalandı
Doğubayazıt’ta gizlice müşteri alan 2 kafeye polis baskını
YEREL HABERLER Doğubayazıt’ta gizlice müşteri alan 2 kafeye polis ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, logo tasarımı tescillenen öğrenciyi tebrik etti
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, logo tasarımı ...
AİÇÜ’ye Engelsiz Erişim ödülü
YEREL HABERLER AİÇÜ’ye Engelsiz Erişim ödülü
Kısıtlamalara rağmen 2 kafede oturan 28 kişiye 34 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamalara rağmen 2 kafede oturan 28 kişiye 34 bin ...
Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kızılay Kadın Kolları, Ramazan Bayramı öncesi ...