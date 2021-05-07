Baz istasyonlarının akülerini çalan 3 şüpheli yakalandı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da GSM firmalarına ait baz istasyonlarının akülerini çalan 3 kişi yakalandı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte son günlerde yaşanan baz istasyonlarının akülerinin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bir baz istasyonunun akülerini çalmaya çalışan F.Ç., T.A. ve E.E.'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda 6 ayrı baz istasyonundan akü çaldıkları saptandı. Aküler bulunarak ilgili kuruma teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.Ç. tutuklandı, T.A. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-05-07 16:28:06
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